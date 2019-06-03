وطن النهار

أعلنت وزارة المواصلات عن اعتماد مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الوزارة تمهيدا لايداعها في حساباتهم وصرفها خلال الشهر الحالي (يونيو) بعد ان تم الانتهاء من حصر وتقييم اداء الموظفين ما بين وكلاء مساعدين ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام وموظفين في مختلف قطاعات الوزارة، وذلك لمنح المستحقين منهم هذه المكافآت وذلك وفقا للشروط والضوابط التي حددها ديوان الخدمة المدنية. واشارت المواصلات في بيان صحافي الى ان المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، حيث يجب ان يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز عن العام السابق. وقال البيان إن المكافآت ستمنح لموظفي الوزارة وفقا للدرجة والمسمى الوظيفي بواقع 2500 دينار لوكيل الوزارة، و2000 للوكيل المساعد، و1500 دينار لمدير الادارة ومدير المكتب، و1250 للمراقب، و1000 دينار لرئيس القسم ورئيس مكتب، و850 لرئيس شعبه و800 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الاولى حتى الدرجة الرابعة، و600 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة، و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، و300 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع، و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات، مشيرة الى أن اجمالي قيمة مكافآت الأعمال الممتازة بلغ 2 مليون و188 ألفاً و500 دينار (2,188,500). وأشادت الوزارة بجهود العاملين بكل قطاعاتها مثمنة لهم اخلاصهم في أداء مهامهم الوظيفية مبينة بأن هذه المكافآت تعد حافزا تشجيعيا للموظفين لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العمل الوظيفي.

