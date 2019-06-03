وطن النهار

اقام ديوان سماحة السيد الحائري الليلة السابعة لاستشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام والذي استشهد في يوم 21 من شهر رمضان بعد طعنة غدر من اشقى الاشقياء عبدالرحمن بن ملجم وهو ساجد في محرابه في يوم 19 من شهر رمضان، حيث ارتقى المنبر الخطيب الحسيني الشيخ صالح الفرحاني الذي اكد ان الحسينيات ومجالس اهل البيت عليهم السلام دائما ما تحيي مناسبات اهل البيت عليهم السلام من افراح كمواليد الائمه عليهم السلام او وفيات كايام استشهادهم عليهم السلام لافتا الى اننا عرفنا عن الحسينيات ومجالس اهل البيت انها نادرا ما تستذكر اليوم السابع او الاربعين من ذكرى الاستشهاد الا للامام الحسين عليه السلام الذي اعتاد ان يحييه ملايين المسلمين في العالم ذكرى اربعينه عليه السلام في كل عام.

واضاف ان ديوان الحائري اسس لمجالس السابع للائمة الاطهار عليهم السلام كما هو اليوم في احياء يوم سابع امير المؤمنين عليه السلام، مؤكدا بانها عادة قديمة للسادة الحائري وتوارثها الابناء الى يومنا هذا.

ولفت الفرحاني الى ان اليوم السابع له اهمية لانه كما ذكر ان الروح بعد ان يتوفاها الله تتحرر بعد اليوم السابع، مضيفا بان الروح الخيرة المؤمنة تذهب الى مقبرة وادي السلام بجوار امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.

