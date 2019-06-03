وطن النهار

نظمت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) معرضا في مجمع (كويت ماجيك)، بهدف التوعية بأهمية اتباع نمط حياة صحي، والحث على الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وتعزيز التغذية الصحية السليمة ومكافحة الوجبات السريعة والتوعية بخطورتها على الصحة، والتنبيه للعادات الغذائية غير السليمة التي يمارسها البعض.

وقالت عضو مجلس ادارة حملة (كان) الدكتورة حصة الشاهين، ان المعرض يأتي امتداداً للأهداف الموضوعة لبرنامج (بالامكان في رمضان) الذي يعرض يومياً على تلفزيون دولة الكويت بالتعاون مع حملة (كان)، والذي لاقى نجاحاً كبيراً من المشاهدين.

وشددت على اهمية التغذية السليمة، خاصة وأنها تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض، وأبرزها السمنة، والتي تعد احد عوامل الخطورة الرئيسية المسببة للعديد من الأمراض، ومن بينها بعض الأمراض السرطانية، مؤكدة ان (كان) تحرص على استغلال شهر رمضان الفضيل في التوعية بشأن التغذية من خلال برنامج (بالامكان في رمضان) والمعارض والمحاضرات الأخرى التي تقام بالتعاون مع مختلف الجهات.

وبينت الشاهين انه تم خلال المعرض التوعية بأهمية تناول حصص من الغذاء الصحي والتركيز على تناول الفواكه والخضروات، فضلاً عن تنظيم مسابقة رسم للغذاء الصحي للأطفال، مضيفة: «هدفنا من هذه المسابقة زرع نمط الحياة الصحي والتغذية السليمة لدى النشء منذ الصغر ليكون ذلك اسلوب حياتهم في المستقبل»، لافتة الى انه تم تكريم الأطفال المشاركين في المسابقة لتشجيعهم على تناول الأطعمة الصحية.

وأشارت الشاهين الى انه تم ايضاً خلال الفعالية توزيع كتيبات التوعية على الجمهور لنشر التوعية بين اكبر عدد ممكن، مؤكدة ان الفعالية لاقت استحسان واشادة الجمهور، معربة عن شكرها للقائمين على مجمع (كويت ماجيك) على تعاونهم المستمر مع حملة (كان) وحرصهم على تذليل جميع العقبات لانجاح الفعالية.

