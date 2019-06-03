وطن النهار

أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أمس أن اجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها في مايو الماضي بلغت 400 الف دينار.

وقال مدير الإدارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح نقله بيان للادارة ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة المنجزة الشهر الماضي بلغ 841 معاملة.

وأضاف ان عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت 645 شهادة وكتاب تثمين واحد و129 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية موضحا ان لجنة التثمين في الادارة عقدت اجتماعا واحدا لمعاملة واحدة.

وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء او المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.