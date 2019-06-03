loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نزع الملكية: إنجاز معاملات بـ 400 ألف دينار


أعلنت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة أمس أن اجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها في مايو الماضي بلغت 400 الف دينار.
وقال مدير الإدارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح نقله بيان للادارة ان اجمالي المعاملات الصادرة والواردة المنجزة الشهر الماضي بلغ 841 معاملة.
وأضاف ان عدد شهادات (لمن يهمه الأمر) الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت 645 شهادة وكتاب تثمين واحد و129 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية موضحا ان لجنة التثمين في الادارة عقدت اجتماعا واحدا لمعاملة واحدة.
وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء او المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة