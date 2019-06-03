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طلبة كلية العمارة نفذوا مشاريع التخرج


أقام قسم التصميم المرئي والداخلي في كلية العمارة في جامعة الكويت معرض استوديو التخرج في العمارة الداخلية تحت اشراف د. لميس بهبهاني وبحضور العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والبحث والدراسات العليا د. اسيل الرقم وعدد من الشخصيات.
وقالت بهبهاني ان المعرض الذي استمر يومين نجح في تقديم 14 مشروعًا من قبل طلبة التخرج في العمارة الداخلية، ولقد قدم كل مشروع تصميماً مميزاً لاعادة تأهيل واستخدام قصر الشيخ فهد السالم في النويصيب.
وأشارت الى ان المشروع من الممكن تحقيقه بسبب الزيارات الموقعية المنتظمة والتواصل مع اسرة الشيخ فهد السالم في توثيق المباني التاريخية الموجودة على الموقع، وهو من احد اهم المواقع في الكويت تاريخياً، ولقد ساعد المشروع الطلبة على معرفة المزيد عن تاريخ الكويت وتراثها المعماري خارج الديرة.
وعبرت عن امتنانها للجهود التي بذلتها عائلة الشيخ فهد السالم الصباح في دعم المشروع من البداية وطوال الفصل الدراسي، وفي اتاحة الفرص للطلبة في تجربة توثيق قصور الشيخ فهد السالم الصباح.


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