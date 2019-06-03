وطن النهار

ينظم مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي خلال عطلة عيد الفطر السعيد برنامجا تفاعليا يشمل مجموعة من الألعاب التعليمية المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة من نوعها وورش عمل تعليمية وبعض العروض المتنوعة.

وذكر المركز في بيان صحافي أنه تم الاستعداد للبرنامج الذي يبدأ من أول أيام عيد الفطر وحتى السبت 8 يونيو الحالي بتصميم المنصات بطريقة خاصة ومبتكرة تهدف لتلبية احتياجات الزوار من عمر ثلاث سنوات وما فوق.

وأضاف أن هذه المنصات تهدف لتمكين الزوار من استخدام قدراتهم العقلية والبدنية لتعزيز اكتساب المعرفة الأساسية والحديثة والاستفادة من الابتكارات الرقمية المتطورة.

واوضح البيان ان هذه الأنشطة ستعقد على مدى خمسة أيام في عدد من متاحف المركز وهي متحف جسم الإنسان و(العلوم والتكنولوجيا) و(الأرض كوكبنا).

