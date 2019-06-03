وطن النهار

أصدرت وزارة الاعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر يونيو محتفياً بالتجربة الفنية الرائعة «أوبريت مذكرات بحار» الذي عرض في مركز جابر الأحمد الثقافي، والذي قدمه في المرة الأولى الشاعر الكويتي الراحل محمد الفايز من خلال قصيدته الخالدة «مذكرات بحار»، التي ارخ خلالها معاناة الأجداد اثناء خوضهم اهوال البحار من اجل لقمة العيش والرزق الحلال. وتحولت قصيدة الفايز الرائعة الى اوبريت لوزارة التربية 1975، وكان الأول من نوعه، والذي ابدع فيه كل من شادي الخليج وسناء الخراز ليظل خالدا في الأذهان يتناقل كلماته الكويتيون جيلا بعد جيل، وقد حافظ العمل الجديد 2019 على جماله ورونقه الخاص القديم وبلوحات غنائية متطورة استعرضت اهوال ركوب البحر والغوص وانتظار اهل الكويت عودة الغاصة.وتضمن العدد عددا من المقالات والزوايا واللقاءات المتنوعة ما بين المجالات الثقافية والفنية والأدبية اضاءت جوانب معرفية متعددة.

