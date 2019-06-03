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بلدية حولي أزالت 205 تعديات على أملاك الدولة


كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الانجازات التي حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي من خلال الحملات الميدانية التي قام بها المفتشون والتي اسفرت عن ازالة 205 تعديات على املاك الدولة.
وفي هذا الصدد صرح رئيس فريق الطوارئ احمد رمضان بان المفتشين في فريق الطوارئ قاموا بحملات ميدانية في عموم مناطق المحافظة للتأكد من عدم قيام اصحاب المحال باستغلال المساحة الخارجية للمحال وعرض وبيع السلع، واسفرت الحملات عن ازالة 205 تعديات على املاك الدولة بارجاء المحافظة، بالاضافة الى ازالة 164 اعلانا مخالفا بالشوارع والميادين، وتوجيه 4 انذارات لتعدي املاك الدولة.


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