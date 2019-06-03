الأولى

علمت النهار بوجود توجه واسع في لجنة الحساب الختامي لرفض ميزانيات جديدة تخص عددا من الجهات الحكومية نظرا لتكرارها المخالفات وعدم الالتزام بالتوصيات السابقة للجنة ومجلس الامة. وقال مصدر نيابي ان هذه الجهات تكرر الملاحظات والمخالفات، ما يهدر المال العام ويزيد من حجم الانفاق غير المبرر، لافتا الى ان هذا التوجه سيحرم تلك الجهات من مبالغ كان مخططا لها في السنة المالية الجديدة، وهو ما يمثل حرجا سياسيا للحكومة ولقيادات تلك الجهات. وفي موازاة ذلك علمت النهار ان النواب المفاوضين للحكومة من اجل عقد جلسة لمناقشة العفو الشامل وما يتصل به من اقتراحات، سوف يستخدمون ملف الميزانيات لمساومة الحكومة، فان لم تتعاون معهم بشأن العفو فسيرفضون جميع الميزانيات والحسابات الختامية. من جهة اخرى، عمدت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية الى قطع الطريق على الحكومة بشأن اي تلاعب في تشريع سكن المرأة، عبر لوائح تنفيذية تهضم حقوقها، حيث قررت امس مناقشة التقرير المسحوب من جدول اعمال المجلس من اجل الوصول الى صيغة توافقية بشأنه مع الحكومة. ولفتت الى انه سيتم تقديم تقرير اولي بالتعديلات التي تراها، ثم تقرير ثان الى جلسة 25 الحالي. وقالت رئسة اللجنة النائب صفاء الهاشم: نحن نهدف الى تحقيق الفائدة لشرائح واسعة من النساء الكويتيات، فيما يتعلق بحقوق السكن سواء للمتزوجة من اجنبي او غير كويتي، موضحة ان الحكومة مصرة على توفير سكن بقيمة ايجارية منخفضة، او بدل ايجار وفق ما يراه بنك الائتمان عوضا عن القرض. واضافت : نحن بصدد مواجهة وزيرة الاسكان، وبيان ان الحصول على قرض استحقاق للكويتية، ومن حقها الا يكون مصيرها مرهونا بقرارات بنك الائتمان، رافضة التذرع بحجة ان القوامة للرجل، ومشيرة الى ان الدستور كفل للمواطن كل الحقوق دون تحديد للجنس.

ومضت تقول: الفئة الثانية هي الرجل الكويتي العزب في سن متأخرة (55 عاما) وماله من حق في ان تكفل له الدولة السكن سواء بصفة ايجارية او بدل ايجار، مشيرة الى ان الحكومة رافضة هذا لعدم توافر معيار رب الاسرة في العزب ولانها تراه امرا يشجع الكويتي على عدم الزواج. وقالت ان هذا امر مرفوض، وأنا ضد ذرائع الحكومة لان هناك حالات يريد فيها الأخوة توزيع الارث وبيع بيت العائلة واحدهم كبير السن وعزب وراتبه التقاعدي لا يساعده على توفير سكن ملائم.

وذكرت ان الحكومة ردت بان قانون رعاية المسنين يوفر الحلول اللازمة، وردي عليهم هو ان القانون يعالج شؤون من هم في سن 65 في حين نحن نتحدث عمن هم في سن 55.

واوضحت: ان قانون المساعدات الاجتماعية يرفض الكويتي المتقاعد بحجة وجود راتب تقاعدي بينما هو راتب قد لا يكفيه اذ ان بعضهم بحاجة ممرض وخادم خاص وخدمات اخرى، فيجب تدارك الامر.

ولفتت الى ان الاقتراح نص على حق قرض السكن للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات ممن بلغن 40 سنة، ورفضته الحكومة، فرفعنا العمر الى 50 لغير المتزوجات للحصول على قرض سكني او سكني بقيمة ايجارية منخفضة مع الغاء شرط زمالة السكن بقريبات.

وقالت: هناك فئة كبيرة منسية وهي الكويتية العاملة بالخارج في منظمات دولية او في السلك الدبلوماسي والمبتعثات للدراسة والعمل بالخارج بشرط تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، وتمت اضافتها بحقوق السكن.

من جانب اخر، قدم النائب اسامة الشاهين اقتراح نيابي يقضي بتخصيص ميزانية سنوية تسهم من خلالها الدولة بدعم نشاطات المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات غراس.