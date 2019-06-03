الأولى

نقل الديوان الأميري إلى المواطنين والمقيمين تهاني صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.

واغتنم الديوان هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى سمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات.

وهنأ الديوان المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها وتضرع إلى الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة.

