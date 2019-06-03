الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهاني لبناته وأبنائه الطلاب الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسبة عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق، مشيدا سموه بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما وفرته لهم أسرهم من جو ساهم في إحراز هذا التفوق المستحق راجيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح وموفور الصحة وتمام العافية. (طالع ص 03)

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تهان مماثلة. وكان 25 ألفا و219 طالبا وطالبة في الثانوية العامة قد نجحوا نسبة النجاح

بنسبة عامة بلغت 73.7%، وبواقع 70.38% للقسم العلمي و69.02% للتعليم الديني و63.47% للقسم الأدبي، بإجمالي 14 ألفا و971 ناجحا وناجحة من أصل 21 ألفاً و273 متقدما ومتقدمة في العلمي، و851 ناجحا وناجحة من أصل ألف و233 متقدما ومتقدمة في التعليم الديني، و9 آلاف و398 ناجحا من أصل 14 ألفا و808 في القسم الأدبي.

وتوزعت نسبة النجاح في القسم العلمي بـ 76.79% للمدارس الحكومية و69.3% للمدارس الخاصة و28.71% في المراكز و3.36% في المنازل، فيما توزعت النسبة العامة في القسم الديني بين 81.82% في الحكومي و71% في المراكز و30.19% في المنازل، في حين توزعت في القسم الأدبي بواقع 73.54% في التعليم الحكومي و50.33% في الخاص و44.2% في المراكز و8.21% في المنازل.

وحقق الطالب علاء احسان الفراج سوري الجنسية من مدرسة النجاة الاهلية المركز الأول على مستوى الكويت بنسبة 100% في القسم العلمي مسجلا بذلك انجازا فريدا بتحقيقه النسبة الكاملة، ونال الطالب إبراهيم مصطفى إبراهيم من مدرسة الاخلاص الأهلية مصري الجنسية المركز الثاني على الكويت بنسبة 99.99%، وحصلت الطالبة آيه أحمد رمزي من مدرسة فجر الصباح على الترتيب الثالث بنسبة 99.98%، بينما تصدرت الطالبة روان عاطف يونس مصرية من مدرسة السفر الأهلية المركز الأول على الكويت في القسم الأدبي بنسبة 99.74%، وحصلت الطالبة نجلاء محسن الدياسطي مصرية من مدرسة أنيسة بنت خبيب الانصارية على المركز الثاني بنسبة 99.52%، ونالت الطالبة نور طارق ابراهيم مصرية من مدرسة ابرق خيطان المركز الثالث بنسبة 99.06%. وتربعت الطالبة ريان مؤيد الرفاعي من مدرسة جمانة بنت ابي طالب على المركز الأول على الكويتيين في القسم العلمي بنسبة 99.82%، وفازت الطالبة شيخة نادر الحربي من مدرسة ابرق خيطان بالمركز الثاني بنسبة 99.73%، ونالت الطالبة آمنة ناصر عباس من ثانوية بيبي السالم المركز الثالث بنسبة 99.71%، في حين تربعت الطالبة أنوار خالد عبدالكريم من مدرسة فارعة بنت أبي الصلت على المركز الأول على الكويتيين في القسم الأدبي بعد حصولها على نسبة 98.95% وحققت الطالبة جمانة علي عباس من مدرسة امامة بنت البشر المركز الثاني على الكويتيين بنسبة 98.92%، ونالت الطالبة مي فالح عواد الشمري من مدرسة الشرقية الترتيب الثالث على الكويتيين بنسبة 98.69%.

ونالت الطالبة سارة عمادالدين عبدالرزاق مصرية من مدرسة الرجاء المشتركة المركز الأول على الكويت في مدارس التربية الخاصة بحصولها على نسبة 98.61، ويليها الطالب محمود محمد مارديني سوري بنسبة 93.41%، وحقق الطالب علي منصور عباس المركز الثالث على الكويت والأول على الكويتيين بنسبة 89.19%، فيما نالت الطالبة ندى عادل محمد مصرية من مدرسة النور المشتركة المركز الاول على الكويت في مدارس التربية الخاصة في القسم الادبي بنسبة 98.70%، وفازت الطالبة دانة خالد هادي الشمري من مدرسة النور بالمركز الثاني على الكويت والأول على الكويتيين بنسبة 98.35%، وتربعت الطالبة شمايل عبدالعزيز عليوي عويد -غير محدد الجنسية- من مدرسة النور على المركز الثالث بحصولها على نسبة 97.73%