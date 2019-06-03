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عواصم - الوكالات: کشفت بغداد عن عزمها نقل رسائل ايرانية الى دول الخليج العربية تتعلق باقتراح توقيع معاهدة «عدم اعتداء»، في حين اعلنت سويسرا رسميا بدء وساطتها بين طهران وواشنطن التي اعلنت استعدادها للتفاوض «دون شروط مسبقة» حسبما ذكر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو فيما يرتقب أن يتوجه رئيس الوزراء الياباني سينزو آبي الى طهران للقاء المرشد الأعلى لايران آية الله السيد علي خامنئي لغرض بدء وساطة تهدئة أيضا.

واعلن السفير العراقي لدى ايران سعد عبدالوهاب جواد قنديل أنه من المقرر أن تنقل حکومة بلاده رسالة طهران حول توقيع «معاهدة عدم الاعتداء» مع دول الخليج الي مسؤولي کل من السعودية والامارات والبحرين. وقال قنديل ان الرئيس العراقي، برهم صالح، قام باجراءات في هذا الشأن. وحول مقترح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بشأن توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين طهران ودول الخليج، ذكر قنديل في تصريح لوکالة «اسنا»، أن «ظريف قدم هذا المقترح خلال زيارته الأخيرة للعراق ورحب المسؤولون العراقيون به وأعلنوا عن نقل هذا المقترح لدول الخليج».

وردا علي سؤال عما اذا کان من المقرر أن يعمل العراق کوسيط لنقل رسالة ايران الي السعودية والبحرين والامارات، أجاب السفير «نعم».

في غضون ذلك اعلن وزير الخارجية السويسري اغنازيو كاسيس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاميركي مايك بومبيو، في تيسينو ان سويسرا «تعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران» واضاف ان الشعب الايراني يعاني بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.

من جهته أكد بومبيو استعداد واشنطن للحوار مع ايران «دون شروط مسبقة» واضاف «جهودنا لمواجهة سياسات طهران الضارة ستستمر» مشيراً الى أنه «على ايران وقف تمويل حزب الله والتدخل في الحرب السورية». في هذا السياق ذكرت صحيفة «ماينيشي شيمبون» اليابانية أمس أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله خامنئي على أمل القيام بوساطة بين واشنطن وطهران. وقالت الصحيفة ان اللقاء المحتمل بين آبي وخامنئي سيكون الأول من نوعه بين رئيس وزراء ياباني والمرشد الأعلى لايران.