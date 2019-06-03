الأولى

قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في القمة الخليجية الطارئة التي استضافتها مكة المكرمة، ترجمت أماني مواطني مجلس التعاون وأكدت أن الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجه المنطقة لا يستقيم معها استمرار الخلاف بين الأشقاء.

وأضاف الجارالله في تصريح لـكونا إننا في دول المجلس التعاون الخليجي مدعوون الى الوفاء للمسؤوليات التاريخية حيال شعوبنا لتجاوز تلك الخلافات استشعارا للمخاطر وإدراكا للتحديات.

وأوضح أن عبارات سمو الأمير في كلمته جاءت ملامسة مشاعر وهموم مواطني دول المجلس الذين عانوا من تواصل الخلاف. وأشار إلى أن كلمات سمو الأمير جاءت تستصرخ قادة دول المجلس لتجاوز ما يعكر صفو سمائنا ولتحقيق الوحدة في موقفنا والتماسك في صفوفنا والارتقاء بالمصالح العليا المشتركة. واكد الجارالله إن الكلمات التي ألقاها سمو أمير البلاد في أعمال القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ومؤتمر القمة الإسلامي اتسمت بالحكمة والشمولية وحملت توجيهات ورؤى للتعامل مع التداعيات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده المنطقة.

وأضاف أن مشاركة الكويت في تلك القمم بأعلى مستوى تمثيل جسدت حرص سمو أمير البلاد على مشاركة الأشقاء في التصدي لكل ما تتعرض له المنطقة من تحديات. وأوضح أن مشاركة سموه في القمم الثلاث كانت فعالة ومؤثرة في مسارات هذه القمم وفي تصديها للأوضاع المريرة التي نمر بها مشيرا إلى أن كلمات سمو الأمير جاءت لتعبر عن مضامين سامية عكست هموم ومشاغل سموه حيال التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة.

وأعرب نائب وزير الخارجية عن تقدير الكويت للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعوته الى عقد القمم الثلاث في مكة المكرمة في هذه الايام المباركة، والتي أدارها بحكمة واقتدار.

ولفت إلى أن المملكة تحملت مشاق كبيرة في ضوء التواجد والازدحام الذي تشهده مكة المكرمة خاصة في العشر الأواخر من رمضان مضيفا أن هذه الدعوة تعبر عن حرص المملكة على رعاية مصالح أبناء الأمتين العربية والإسلامية في ضوء الظروف الصعبة والحرجة التي تعيشها المنطقة.

وذكر أنه صدر عن تلك القمم قرارات وبيانات جاءت في مضامينها لتؤكد الاستنكار والإدانة للهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وكذلك الهجمات التي تعرضت لها أربع سفن قبالة سواحل دولة الإمارات.