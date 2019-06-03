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القدس المحتلة - الوكالات: اقتحم مستوطنون ويهود متطرفون باحات المسجد الاقصى أمس تسع مرات بحماية قوات اسرائيلية خاصة في أول عملية اقتحام تسمح بها وتسهلها السلطات خلال العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المعتكفين في المسجد الأقصى وشرطة الاحتلال بعد السماح لمئات المستوطنين باقتحام باحات المسجد. وقال شهود ان شرطة الاحتلال سمحت للمستوطنين باقتحام الأقصى تسع مرات خلال ساعة واحدة وأفاد مسؤول الاعلام بدائرة الأوقاف الاسلامية أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد المبارك وصل 850.

وقبيل السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى اقتحمت القوات الخاصة المصلى القبلي واعتدت على المصلين باطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وأقدمت على اغلاقه بالسلاسل الحديدية بعد محاصرة المعتكفين داخله. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن عددا من المعتكفين أصيبوا بجروح متفاوتة، خلال اعتداء قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة الاسرائيلية عليهم خلال اعتراضهم زيارة اليهود. ووفقا لهيئة البث الاسرائيلي، فان «هذه هي المرة الأولى التي يتم السماح لليهود فيها بالدخول الى باحات الحرم القدسي في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان. وكانت منظمة «جبل الهيكل» المتطرفة دعت عبر موقعها الالكتروني جميع المستوطنين الى اقتحام الأقصى عند باب المغاربة.