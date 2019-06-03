الأولى

أعلنت وزارة المواصلات عن اعتماد مكافآت الاعمال الممتازة لموظفيها تمهيدا لإيداعها في حساباتهم خلال الشهر الحالي. واشارت في بيان صحافي الى ان المكافأة ستمنح حسب الدرجة والمسمى الوظيفي وشروط ديوان الخدمة المدنية، موضحة انه يجب ان يكون الموظف حاصلا على تقدير امتياز في العام السابق.

وقالت الوزارة ان المكافآت ستمنح بواقع 2500 دينار لوكيل الوزارة، و2000 للوكيل المساعد، و1500 لمدير الادارة ومدير المكتب، و1250 للمراقب، و1000 لرئيس القسم ورئيس المكتب، و850 لرئيس الشعبة و800 لشاغلي الوظائف العامة من الدرجة الاولى حتى الرابعة، و600 دينار لشاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة حتى الثامنة، و300 دينار للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة، و300 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين براتب مقطوع، و200 دينار للموظفين غير الكويتيين العاملين على بند الاستعانة بخدمات، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المكافآت بلغ 2 مليون و188 ألفاً و500 دينار.