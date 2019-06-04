وطن النهار

اعلن نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للشؤون الادارية والمالية طارق البشر، تحويل مليون و60 الف دينار الى البنوك كمكافآت اعمال ممتازة لـ 1454 موظفا وموظفة يستحقونها وفق نظام ديوان الخدمة المدنية.

وقال البشر في تصريح صحافي، انه تم تحويل مكافأة الاعمال الممتازة الى البنوك يوم امس نظير جهود الموظفين الحثيثة على مدار العام وتميزهم في تقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة وحسن استقبالهم في صالات المراجعين وانهاء الكثير من الملفات الشائكة وتطوير القرارات التعليمية لخدمة ابنائنا الطلاب والطالبات من ذوي الاعاقة.

ومن جهة اخرى، كشف البشر ان مشروع الميزانية التقديرية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية الجديدة 2019/2020 تقدر بنحو 200 مليون دينار تقريبا، يخصص منها قرابة 70% مخصصات اجتماعية واجهزة تعويضية لذوي الاعاقة مشيرا الى انه يجري فصل الارتباط المالي بين الادارات الاربع التي تم نقلها من وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الاعاقة وفقا للخطة المرسومة لها وسيتم ذلك خلال السنة المالية الحالية 2019/2020 لتستقل كل جهة في عقودها فيما يخص الخدمات التي تقدمها العقود المشتركة بين الجهتين الحكوميتين.

واعلن البشر انه تم تسكين الوظائف الإشرافية في القطاع الاداري والمالي، مشيرا الى اكتمال عملية التسكين ستكون حال وصول الموافقات اللازمة من مجلس الخدمة المدنية.

