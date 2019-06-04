وطن النهار

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الادارية 2 مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بصفته بأن يرد الى دكتورة تعمل بوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية 15،800 ألف دينار قيمة ما تم خصمه منها تحت بند بدل السكن المقر بالقرار رقم 1659 لسنة 2002.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية نور بن حيدر أنه على سند من القول ان موكلتها حاصلة على الدكتوراه وتعمل بوظيفة استاذ مساعد بكلية التربية الاساسية منذ عام 2002 وحيث ان المدعى عليه الاول مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته قام بصرف بدل سكن شهري لها.

وفي العام 2013 تملكت شقة وقامت بتزويد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بتلك الوثيقة خلال نفس السنة 2013 لوقف بدل السكن لها، وفوجئت بمطالبتها برد مبلغ 25 ألفا بزعم صرفه لها كبدل سكن دون وجه حق اعتبارا من العام 2008 لعدم تجديد المستندات اللازمة ولما كان المدعى عليه الثاني قام بخصم مبالغ من راتبها تفوق المبالغ المستحقة للمدعى عليه الاول بصفته بالمخالفة للقانون.

