وطن النهار

هنأت جمعية المهندسين الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، متمنية لهم استمرار التوفيق في دراستهم الجامعية وفقا لرغباتهم وتلبية الاحتياجات المتزايدة على بعض التخصصات في السوق المحلية.

أمين سر الجمعية فهد العتيبي قال: نهنئ اخوتنا وأبناءنا طلاب وطالبات الكويت الذين تمكنوا من النجاح في الثانوية العامة، وندعوهم الى الاطلاع على احتياجات سوق العمل لبعض التخصصات، مضيفا أننا نأمل التوفيق للجميع ونحذر من تكدس في بعض التخصصات التي قد يرغب الأبناء في متابعة دراستهم بها.

وزاد أمين سر «المهندسين»، أن الجمعية تقوم حاليا وبالتعاون مع كلية الهندسة والبترول بوضع توصيف وظيفي للتخصصات الهندسية، كما قمنا أيضا بتفعيل المركز الخاص بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص وأننا ندعو جميع الطلبة الى التواصل والاطلاع على الاحتياجات بالسوق حتى لاتطول فترة انتظارهم للعمل وخاصة في القطاع الحكومي.

وأعرب عن تمنياته في أن تقوم الجهات المعنية بالدولة بتحديث التخصصات التي يرغب الطلبة الناجحون بدراستها وتمكنهم من الاطلاع على احتياجات السوق المحلية، لافتا الى وقوعنا خلال السنوات القليلة الماضية بمشكلة تكدس بعض التخصصات وخاصة الهندسية وغياب أو ندرة التخصصات الأخرى التي نحتاجها في مواكبة خطط التنمية التي تعمل الدولة على تنفيذها باطار «كويت 2035».

