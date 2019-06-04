وطن النهار

استنكرت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» المعلومات الخطأ التي يتم تداولها في الدراما الكويتية عن مرض السرطان للعام الثاني على التوالي، مشددة على ضرورة استقاء مثل هذه المعلومات من أهل الخبرة والاختصاص حتى لا يبث الرعب والخوف في نفوس المشاهدين عبر معلومات مغلوطة.

وأوضحت «كان» في بيان صحافي، أن الحملة تفاجأت بالمعلومات الخطأ التي تم تناولها في مسلسل (أمنيات بعيدة) والتي وصفت المرض بأنه خبيث وربطته بالموت، مبينة أنه في أحد مشاهد الحلقة 27 من المسلسل، والذي يجمع الفنانة القديرة هدى حسين بأبنائها في المسلسل، جاء في سياق المشهد على لسان الفنانة هدى حسين ما يلي: «... عندي ورم بالصدر، ناطرة نتيجة التحليل، ما أدري إذا ورم حميد أو خبيث، عشان كدة أبي «دلال» ترجع لكم، ترجع لنا كلنا، ما أبي أموت قبل ما أشوفها، أبي أما أموت أكون مطمئنة إن أكو أحد داير باله عليكم».

وأكدت «كان» أنه من الخطأ الاستمرار في إيصال هذا الانطباع السلبي للمشاهدين عبر ربط مرض السرطان بالموت بهذا الشكل، خاصة وأن نسبة الشفاء من المرض تتجاوز الـ 80% في بعض الأنواع، ومن ثم لابد من التركيز على الجوانب الإيجابية وارتفاع نسب الشفاء.

