loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

موزعة على المحافظات الست

«الأوقاف»: 23 مصلى لأداء صلاة عيد الفطر


أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عن اسماء واماكن مصليات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هجريا. وقالت الوزارة في بيان صحافي أن المصليات البالغ عددها 23 مصلى «ستكون موزعة على جميع محافظات البلاد في مدارس ومراكز شباب وساحات بالاضافة الى جميع المساجد الجامعة في المحافظات». وذكر البيان أن في محافظة الاحمدي سيكون فيها ستة مصليات اما محافظة الجهراء فقد حدد لها خمسة مصليات. واشار الى ان محافظة العاصمة قد حدد لها خمسة مصليات ومحافظة حولي خمسة مصليات ايضا في حين حدد لمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير مصلى واحد لكل محافظة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة