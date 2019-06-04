وطن النهار

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عن اسماء واماكن مصليات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هجريا. وقالت الوزارة في بيان صحافي أن المصليات البالغ عددها 23 مصلى «ستكون موزعة على جميع محافظات البلاد في مدارس ومراكز شباب وساحات بالاضافة الى جميع المساجد الجامعة في المحافظات». وذكر البيان أن في محافظة الاحمدي سيكون فيها ستة مصليات اما محافظة الجهراء فقد حدد لها خمسة مصليات. واشار الى ان محافظة العاصمة قد حدد لها خمسة مصليات ومحافظة حولي خمسة مصليات ايضا في حين حدد لمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير مصلى واحد لكل محافظة.

