وطن النهار

أعلن مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة د.حمود الزعبي عن اعتماد 44 مركزاً صحياً في جميع المناطق الصحية للعمل بنظام الخفارة في عطلة عيد الفطر المبارك.

وذكر د. الزعبي في تصريح صحافي ان المراكز الصحية التي ستعمل خلال فترة العيد بمنطقة الفروانية الصحية هي مركز مناحي العصيمي الصحي- الرابية الصحي- الاندلس الصحي - الجليب الجنوبي الصحي - الفروانية الغربي الصحي- العارضية الجنوبي الصحي- الفردوس الجنوبي الصحي- عبدالله المبارك الصحي - صباح الناصر الصحي.

واضاف : اما المراكز الصحية التي ستعمل في منطقة حولي الصحية هي محمود حاجي حيدر الصحي - السالمية الغربي الصحي - السلام الصحي- الرميثية الصحي التخصصي - بيان الصحي - سلوى الصحي - صباح السالم الجنوبي الصحي. وتابع: وبالنسبة للمراكز الصحية في منطقة العاصمة الصحية هي مركز الصقر الصحي - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي -مركز منيرة العيار الصحي - مركز الاحقاقي الصحي- مركز علي ثنيان الغانم الصحي- مركز جابر الاحمد 2 الصحي. وافاد د. الزعبي بأن المراكز الصحية التي ستعمل في منطقة الاحمدي الصحية خلال عطلة العيد هي مركز الفحيحيل التخصصي الصحي- العدان التخصصي- الرقة الصحي - الصباحية الشرقي الصحي-علي صباح السالم الصحي - صباح الاحمد 1 الصحي- بنيدر الصحي- الخيران الشاليهات الصحي- الخيران السكني الصحي- الوفرة الصحي- الظهر الصحي - مبارك الكبير الغربي الصحي -هدية الصحي - ابو فطيرة الصحي - الفنطاس الصحي.

وبين أن المراكز الصحية التي ستعمل في عطلة العيد بمنطقة الجهراء الصحية هي مركز الصليبية الجنوبي الصحي- كبد الصحي - سعد العبدالله ق 2 الصحي- الجهراء الصحي -الواحة الصحي - القصر الصحي- العبدلي الصحي.

