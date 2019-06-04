وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة د. فواز الرفاعي عن استعداد الوزارة ممثلة في ادارة الطوارئ الطبية لعطلة العيد من خلال خطة تواكب هذه المناسبة.

وبين في تصريح صحافي أن من ضمن استعدادات ادارة الطوارئ الطبية بهذه المناسبة تجهيز عيادة ونقطة اسعاف في مسجد الدولة الكبير لصلاة العيد ، ونقاط اسعاف في اماكن مصليات العيد بالتنسيق مع وزارة الاوقاف فضلا عن نقاط اسعاف بالاماكن الترفيهية، بالاضافة الى العيادات المجهزة في بعض المجمعات التجارية الكبيرة وكذلك 75 مركز اسعاف ونقطة منتشرين في الكويت و على الخطوط السريعة شمال وجنوب الكويت لخدمة رواد الشاليهات والمزارع على مدار الساعة.

وأفاد بأن خدمة الاسعاف الجوي ستشارك في تقديم العناية الطبية الطارئة للحالات في المناطق البعيد والنائية والجزر، علاوة على سيارات الاسعاف الجديدة والتي زادت من عدد الاسطول ليصل الى 206 سيارة ، كما تم وضع قسم العمليات وغرفة الطوارئ المركزية على اهب الاستعداد عند حدوث اي طارئ لا سمح الله، مشيدا بجميع العاملين في اقسام ادارة الطوارئ الطبية والعاملين في وزارة الصحة من كوادر طبية وفنية وادارية على جهودهم المبذولة التي يقومون، شاكرا جميع فنيي الطوارئ الطبية لما يقومون به من دور بارز في خدمة الجمهور.

وهنأ د. الرفاعي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومه الرشيده وجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر .

