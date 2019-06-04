وطن النهار

يحظى المصلون في المسجد الكبير خلال شهر رمضان ولاسيما في العشر الأواخر منه بخدمات كبيرة من وزارات الداخلية والصحة والأوقاف والهلال الأحمر وفرق المتطوعين والمتطوعات وذلك لتوفير كل سبل الراحة لهم.

وتقدم هذه الجهات الخدمات اللازمة والضرورية للمصلين ومنها تأمين ماء الشرب في جميع أنحاء المسجد وانتشار الوحدات الطبية للتعامل مع أي طارىء صحي فضلا عن تنظيم الدخول والخروج سواء في الساحات المحيطة بالمسجد أو داخله.

وتتولى الفرق التطوعية المحافظة على النظافة داخل المسجد والإشراف على التنظيم لعدم حدوث فوضى اثناء دخول وخروج المصلين.

