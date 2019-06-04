وطن النهار

قال سفير دولة فلسطين بالكويت رامي طهبوب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يسعدني ان أتقدم باسم الجالية الفلسطينية في الكويت وباسمي والعاملين في سفارة دولة فلسطين الى الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد بالتهنئة والتبريك بهذه المناسبة السعيدة، داعيا الله ان يعيدها على فلسطين والكويت باليُمن والبركات. كما وأتقدم بالتهنئة والتبريك الى سمو ولي عهد الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والى الشعب الكويتي الحبيب يحفظهم الله جميعا ويعيده عليهم بالصحة والعافية والتقدم والازدهار.

والتهنئة موصولة الى جميع ابناء الجالية الفلسطينية في الكويت متمنيا لهم كل الخير والسعادة داعيا الله عز وجل ان يحفظهم جميعا وان تكون احتفالاتنا بالعيد القادم على تراب عاصمتنا الابدية القدس الشريف. وكل عام وامتنا العربية بمسلميها ومسيحييها بالف خير وسلام.