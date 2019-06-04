وطن النهار

تقدم سارمين باغاداساريان سفير جمهورية ارمينيا لدى الكويت بالتهاني الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد والى ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال السفير: «بهذه المناسبة نرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، متمنيا لسموه الصحة الدائمة وطول العمر».

ووجه سفير ارمينيا التهاني الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والشيوخ، وجميع ابناء الشعب والوافدين، متمنيا ان يعيد الله هذه الايام على قيادة الكويت وشعبها بالخير واليمن والبركات معبرا عن مشاعر المحبة للكويت العزيزة وللشعب الكويتي الكريم.

واشاد السفير الارمني بدور الكويت بقيادة سمو الامير ومساعيه الحميدة نحو مستقبل عربي وعالمي اكثر استقرارا وازدهارا.

نصار الخمسان هنأ القيادة

السياسية بعيد الفطر

هنأ أمين السر مدير إدارة ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،

داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ صاحب السمو الأمير ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير تحقيقاً لمزيد من الأمن والتقدم والازدهار لوطننا الغالي وأهله الأوفياء حفظه الله وأبقاه ذخراً للوطن وراعياً لمسيرتنا ونهضتنا وقائداً للعمل الإنساني.

