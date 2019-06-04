وطن النهار

استنفرت اجهزة وزارة الداخلية المختلفة مساء امس فور ورود بلاغ من قبل مواطن يفيد بوجود حقيبة في مصلى للنساء في مسجد ابو طلحة الأنصاري في منطقة الدوحة خلال صلاة التراويح من المحتمل بداخلها مواد متفجرة، تبين فيما بعد بعدم وجود مواد متفجرة. وفي التفاصيل بان بلاغا ورد الى غرفة عمليات وزارة الداخلية مساء امس من قبل مواطن يفيد بوجود شنطة داخل مصلى النساء بمسجد الشطي بمنطقة الدوحة قطعة 3 مشتبه بان بها مواد متفجرة وعلى الفور توجه رجال وزارة الداخلية من مختلف الادارات الى موقع البلاغ وتم ابلاغ إدارة المتفجرات التي حضرت على الفور وقامت بإخلاء المسجد من المصلين ومن ثم توجيه روبوت وفتح الحقيبة عن بعد حيث لم يتم العثور على مواد متفجرة ومن ثم تم تمشيط المسجد من الداخل ومن الخارج بالكامل ولم يتم العثور على شيء. وبعد انتهاء العمل تم عمل محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية تجاه المبلغ. من جانبها نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود (حقيبة غريبة) داخل مصلى النساء في مسجد أبو طلحة الأنصاري بمنطقة الدوحة في محافظة العاصمة. وأكدت (الأوقاف) في بيان صحافي أن إدارة مساجد محافظة العاصمة قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية وتم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء غريب.

ودعت الوزارة وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والرجوع إلى الجهة المختصة للتثبت من حقيقة ما يذكر من أخبار قبل نشرها.

