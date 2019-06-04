وطن النهار

هنأ محافظ حولي الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب النواف عن تهانيه بهذه المناسبة الجليلة وتمنياته بأن يعيدها الله على الكويت وقيادتها الرشيدة وأهلها الأوفياء بالعزة والرخاء والأمن والأمان وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن ينعم على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية وطول العمر.

