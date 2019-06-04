وطن النهار

علقت وزارة الداخلية على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد المواطنين بالتشكيك في رجال أمن المطار ودعواه عدم قيامهم بدورهم المناط بهم، موضحة انه تم تحويل الواقعة للنيابة جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين أخذ الاخبار من مصادرها الرئيسة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.

على صعيد آخر علقت وزارة الداخلية بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن طفل مفقود قام بالخروج من المنزل ولم يعد وتم تسجيل قضية تغيب بالواقعة. وأوضحت أن غرفة العمليات تواصلت مع والد الطفل المفقود الذي افاد بأنه تم العثور عليه داخل أحد المساجد في منطقة الفنطاس الزراعية.

