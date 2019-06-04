وطن النهار

انطلقت اعمال اجتماع منظمة الامن والتعاون في أوروبا في فيينا أمس الاثنين لمناقشة سبل مكافحة المخدرات والتصدي لها بمشاركة كويتية. ومن المقرر ان يبحث الاجتماع سبل استكشاف استراتيجيات جديدة لمكافحة المخدرات الصناعية غير المشروعة والمؤثرات النفسية واستعراض الاجراءات الكفيلة بإعادة تأهيل ضحايا الإدمان. كما يناقش الاجتماع سبل مساعدة الحكومات المعنية على تنفيذ المفهوم الذي اقرته منظمة الامن والتعاون في اوروبا عام 2012 لمكافحة خطر المخدرات غير المشروعة وتحويل السلائف الكيمياوية والتصدي للاتجار بالمخدرات الصناعية اضافة الى استعراض توصيات الجلسة الاستثنائية للأمم المتحدة التي عقدت في 2016 حول مشكلة المخدرات على النطاق العالمي. وتشارك الكويت لأول مرة في مثل هذا الاجتماع لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا والتي تتخذ من فيينا مقرا له بدعوة من الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب.ويمثل وفد وزارة الداخلية الكويتية المشارك في الاجتماع كل من رئيس قسم الخدمات المساندة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم عبدالعزيز بستكي والمقدم محمد النصف. كما يشارك عدد من الخبراء والمسؤولين يمثلون الدول الاعضاء في المنظمة بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.

