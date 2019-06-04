وطن النهار

أبرق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق، مهنئاً صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال المعتوق في تصريح صحافي: أتقدم باسمي وباسم أعضاء الجمعية العامة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومجلس إدارتها وجميع منتسبيها بأصدق التهاني القلبية والدعاء لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والحكومة والشعب الكويتي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات المباركة على وطننا الحبيب الكويت بالخير واليمن والبركات.

وقال: نحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على الشعب المحب للخير وصاحب الأعمال الإنسانية الكبيرة منذ زمن طويل والتي وصلت إلى أقصى بقاع الأرض، وأغاثت شعوباً ابتليت بالفقر والجهل والحروب والكوارث.

