وطن النهار

تحت رعاية سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، اختتمت المسابقة الأولى لحفظ القرآن الكريم التي نظمتها مديرية التوجيه المعنوي لمنتسبي الحرس الوطني، والتي تأتي تطبيقاً لأهداف الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 ( الأمن أولا).

وكرّم وكيل الحرس الوطني الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وهم،العقيد ركن مهندس سامي سعد محمد، والملازم أول مهندس عبدالله طارق يوسف، والنقيب جراح سعود الحميدي، ونقل لهم تهاني القيادة العليا في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني.

وأشاد وكيل الحرس الوطني بالمستوى الطيب الذي قدمه منتسبو الحرس الوطني في المسابقة، مؤكدا أن الاعتناء بكتاب الله عز وجل وحفظه وتدارسه عامل أساسي في تكوين شخصية الإنسان عموماً، والشخصية العسكرية بصورة خاصة، مشددا على أن الحرس الوطني يوفر كافة الوسائل لدعم منتسبيه المتفوقين في كافة المجالات ليشاركوا في المسابقات المختلفة ويحققوا المراكز المتقدمة.

حضر التكريم رئيس فرع العلاقات العامة بمديرية التوجيه المعنوي العقيد دكتور جدعان فاضل، ورئيس فرع التوعية والإرشاد المقدم بدر رويشد.

