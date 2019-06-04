وطن النهار

اكد مدير إدارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الاحمر د. مساعد العنزي على اهمية المساهمة في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعموم المصلين في المسجد الكبير في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل

واشار العنزي في تصريح صحافي الى مشاركة 100 من متطوعي الجمعية في المسجد الكبير والتي تأتي انطلاقا من اهدافها الانسانية الرامية الى توفير وتقديم الخدمات لجميع المصلين.

واضاف ان المتطوعين والمتطوعات وكعادتهم في تلبية نداء الواجب الانساني لخدمة المصلين في مسجد الدولة الكبير التحقوا بدورة تنشيطية حول الاسعافات الاولية وتلقيهم التعليمات والارشادات الخاصة بكيفية تقديم الخدمات الانسانية للمصلين.

