وطن النهار

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حفل تأبين حاشد بمناسبة الذکري الثلاثين لوفاة الامام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية حضره نخبة من علماء الدين وأعضاء رابطة الصداقة الکويتية - الإيرانية وجمع من الشخصيات الاجتماعية والثقافية وأبناء الجالية الإيرانية في الکويت.

وبعد تلاوة من القرآن الکريم ألقي السفير محمد إيراني کلمة تطرق خلالها الي الجوانب الروحانية والتربوية لدي الفقيد الراحل حيث قال: ثلاثون عاماً تمر علي وفاة الامام ولا تزال کلماته وخطبه تقض مضاجع الطغاة وتخيفهم وتحيي الأمل في قلوب المضطهدين والمستضعفين.

وأکد ايراني علي مواقف الامام الراحل الراسخة من القضية الفلسطينية طوال مسيرته السياسية منذ انطلاق نهضته في ستينيات القرن الماضي وإيمانه بنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الغاشم وحرصه علي لم الشمل الإسلامي ورص الصفوف للوقوف بوجه مساعي تهويد القدس الشريف باعتبارها أولي القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

بدوره، القي الشيخ مهدي الهزيم کلمة عدد خلالها سجايا الامام الراحل وضلوعه في المجالات السياسية والفقهية والتربوية ومواقفه من هيمنة الطغاة والصهاينة وحتي بعد رحيله أبقي المعرکة صامدة يديرها جيل بعد جيل ممن آمن بخطه الأصيل فهو امام الظفر والنصر.

وفي الختام القي المهندس مصطفي غلوم کلمة رابطة الصداقة الکويتية - الإيرانية حيث أشاد بمواقف الامام من القضية الفلسطينية ودوره في استنهاض الهمم باعتباره اسرائيل غدة سرطانية في قلب العالم الإسلامي وتخلل الحفل قصائد وموشحات حول سيرة الامام نالت استحسان الحضور.

