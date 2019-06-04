وطن النهار

ثمن الأمين المساعد لشؤون القطاعات بجمعية الرحمة العالمية فهد الشامري تبرعات أهل الخير الذين اسهموا في إفطار الصائم وغيرها من المشروعات التنموية وسقيا الماء ومشروعات الكسب الحلال ومشروعات الإغاثة إلى أهالي غزة واليمن وغيرها من المشروعات التي أطلقتها الرحمة العالمية في شهر رمضان المبارك الذي تقوم عليه الرحمة في 45 دولة .

وتقدم الشامري بخالص التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس الوزراء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة إلى جموع الشعب الكويتي، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير والبركات. وأوضح أن جمعية الرحمة العالمية طرحت جملة من المشروعات الخيرية والإنسانية في رمضان والذي سيستفيد منها ملايين المستفيدين وعلى رأس تلك المشروعات صندوق ثابر والذي يعد صدقة جارية لتمويل مشروعات صغيرة لإغناء أسر الأيتام ومشروع غزة تنادي لإغاثة المتضررين في قطاع غزة المحاصر لتوفير المواد الطبية والغذائية الضرورية لهم ومشروع أطفال اليمن والتي استهدفت 100 ألف طفل يمني من المصابين بسوء التغذية الحاد ومشروعات العشر الأواخر من رمضان والتي تنوعت ما بين مشروعات تنموية وتعليمية وصحية وإغاثية ودعوية.

وقال: إن عيد الفطر المبارك يأتي تتويجاً لشهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك، والذي يكثر فيه العباد من التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح والإنفاق في أوجه الخير حسبة لله سبحانه، وتوجه الشامري بخالص الشكر إلى الشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت على مساهماتهم وتبرعاتهم المجزية في أعمال الخير والأعمال الإنسانية، وعلى ثقتهم الغالية في الرحمة العالمية، مبيناً أن شعب الكويت محب للبذل والعطاء سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي، فعطاؤه للعمل الخيري ومساهماته محفورة بأحرف من نور في مساعدة الآخرين عبر تاريخ طويل .

وتقدم الشامري بالشكر والتقدير للعاملين على العمل الخيري الذين يؤدون أمانة الخير من أهل الخير للمستحقين والمحتاجين في أكثر من45 دولة تقوم الرحمة العالمية على تنفيذ مشروعاتها بها.

