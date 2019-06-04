آراء

ها هو رمضان يغادرنا هذا العام فيحتفي المسلمون بعيد الفطر وهو احتفاء باكتمال صوم الشهر الكريم اعاده الله علينا وعلى بقية المسلمين باليمن والبركات والخيرات، فهذه المناسبات الدينية هي ايضا مناسبات اجتماعية تساهم في تقوية اواصر المجتمع المسلم الذي يتحد في اعلاء كلمة التوحيد، وهي احد ابرز ركائز هذا الدين، الذي تتجلى في عباداته وطاعاته وشعائره كافة، فالإسلام دين التوحيد، ولهذا فإن المجتمعات الإسلامية بإظهار تقديرها لهذا الشهر الفضيل من خلال الصوم والإكثار من العبادات تعكس الكثير من القيم المهمة في التواصل والتعاضد وتقوية المجتمع الإسلامي من الداخل، حيث تزداد تلك الحاجة مع ازدياد الكثير من المغريات التي نعيشها كل يوم ولكن الوازع الديني يكون بمثابة الحصن الحصين للإنسان في اصعب اوقاته وكذلك في اجمل تلك الأوقات لاسيما حينما يكون لديه إحساس بحالة السلام الداخلي مع محيطه من بشر ومخلوقات وبيئة عمل متعبه او مزعجة لكن يبقى ذلك الإحساس الفيصل في التعاطي مع تلك التحديات كافة.

مع نهاية شهر رمضان، تبدأ سنة جديدة وحياة جديدة، هكذا يؤمن المسلمون وهكذا يتطلعون لأن تكون سنة خير ملؤها النجاح والتوفيق والابتعاد عن اعمال السوء وما فيها من ضرر وطاقة سلبية وتبقى قيمة العمل المخلص هي القيمة الحقيقية لحياة ملؤها النجاح فالكثيرون يرغبون بالنجاح ويركضون خلفه، إلا انهم يذهبون بالاتجاهات الخطأ حينما يضلون الطريق ويأثرون الكسب السريع على العمل الجاد والمخلص، فالعمل الجاد لا تنحصر فوائده على الجوانب الإيجابية والمردود المادي والكسب الوقتي فقط ولكن فائدته الأهم تكمن في حالة السلام الداخلي والتي تعتبر مطلباً لكل انسان يسعى لأن يجد السعادة في هذه الدنيا.

نودع رمضان ونستهل بقدوم عيد الفطر المبارك ونتطلع لسنة جديدة ملؤها العمل الجاد والمخلص والدؤوب ازاء الخير وخدمة الآخرين.

