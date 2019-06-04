آراء

المواطن العاشق لوطنه يعيش في واقع مقولة تقول (إن الوطن ليس الذي تعيش فيه ولكن الوطن هو الذي يعيش بقلبك) ولكون الكويت ومنذ نشأتها بالقرن الـ 16 الماضي وتوافد الناس لها من جميع الأراضي المحيط لها جعلها أرضا مباركة رغم شح سبل العيش والرزق بذلك الزمن وصعوبة الحياة ولكن تعايش الكويتيون بمختلف اصولهم وعروقهم فيما بينهم طالبين الحياة الكريمة الآمنة، وكان الأمن والأمان هو الطلب الرئيس لكل من قدم لهذه الأرض ما جعلها ملتقى لكل طالب أمن واستقرار وحياة هادئة.

وزاد ازدهار الكويت كمدينة بسيطة تجمع شتات الأرض الباحث عن الحياة الآمنة مع تولي صباح الأول الرئاسة وشؤون الحكم بعام 1716م ومن هنا بدأت ملامح المدينة الطينية الصغيرة التي تقتات وتحيا على خيرات البحر من الاسماك والغوص على اللؤلؤ ومع ازدياد سكنها وأهلها كان لابد من ركوب البحر وتحمل صعابه واهواله ووصل الكويتيون للهند والسواحل الجنوبية لقارة افريقيا وهذا بالإضافة لكل خيرات البادية التي كانت موجودة بذلك الزمان، ولكنها أرض مباركة وأهلها اهل خير وطيبة فتح الله عليهم بمنتصف النصف الأول من القرن الـ 20 الماضي حيث تدفق الذهب الأسود وبدأ ازدهار الوطن الغالي وازداد عدد أهلها وخيرات الأرض جعلت القاصي والداني يسعى للعيش بوطن الخير الكويت، ومع انفتاح الكويت على العالم الخارجي دخل علينا الكل بثقافاتهم وافكارهم الخاصة ما جعلنا فرقا وأحزابا نتصارع فيما بيننا وكل منا ينظر للآخر بعين الغضب والحسد بعدما كانت عيوننا تنظر لبعضنا بالحب والخوف على بعضنا البعض، ومع كل مشكلة إقليمية أو عالمية تجدنا ككويتيين ندخل بصراعات وتناحر منها علني ومنها خفي مثل الجمر الذي يختفي تحت الرماد الذي ينتظر قليلا من الهواء حتى يخرج للعلن ويحرق الجميع، وبات لزاما علينا ككويتيين ان نعرف شيئاً مهما جدا وهو أن الجميع والكل لا ينفعنا سوى توحدنا والتفافنا حول بعضنا البعض وحول قيادتنا بقيادة أميرنا حفظه الله ورعاه وأن نعي ونسمع فهم كلماته المباركة التي قالها بمناسبة العشر الأواخر لرمضان الماضي الذي ليس بعيدا عنا اليوم ونحن نعيش عيد الفطر أعاده الله علينا وعليكم وعلى العالمين العربي والإسلامي بكل خير ويمن وبركة. واليوم ونحن نعيش في اقليم يكاد يكون صفيحا ساخنا ومسرحا لصراع عالمي رب العرش العظيم سبحانه وتعالى وحده يعلم مدى هذا الصراع ونتائجه ان اشتعلت الحرب، ولهذا يجب علينا ككويتيين ولدنا وعشنا وتعلمنا وتفتحت مداركنا أن نهتم بمصلحتنا ومصلحة وطننا الذي من دونه لا نساوي شيئاً والغزو العراقي بعام 1990م خير دليل على أننا من دون هذا الوطن، أكررها، لا نساوي شيئاً ومن العيب ان نقوم بفرز بعضنا ويشكك كل منا بالآخر ومن اللازم اليوم أن نرص صفوفنا ونقوي جبهتنا الداخلية ونزيد من تلاحمنا ونقوي نسيجنا الوطني بهذا الوقت من الزمن ويظل هذا الوضع الإقليمي الذي نسمع فيه صوت طبول الحرب تقرع والبعض منا يرقص على قرع هذه الطبول وهذا الخطأ بعينه لأنه لا هذه الطبول ولا هذه الحرب ان وقعت لا قدر الله ستنفعنا أو تطورنا أو سنسلم منها ولذا اطلب من رب البيت ان يحمينا ويحمي أميرنا على رأسنا ويحمي الكويت من هذه الطبول.

والتمني هنا على كل كويتي أن يعلم أن الكويت ليست التي نعيش عليها بل الكويت هي التي تعيش بقلوبنا وأننا من غير الكويت لا نساوي شيئاً وشتاتنا ابان الغزو العراقي بين الداخل والخارج هو الشيء الذي يقول إن الكويت هي الاب والام وهي الوطن والأرض ولا تقدر بأموال او نفوذ او مصالح، ولنقول كلنا ككويتيين الكويت هي الوطن الذي يسكن قلوبنا قبل ان نسكن على ترابها، والحين ما ظل سوى الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وسوء وضرر، ولا يصح إلا الصحيح.

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عيدكم مبارك يا أهل الكويت وعيد يا سعيد.

