آراء

فئة غير محددي الجنسية «البدون» كل من في الكويت يعتز بهم وبدورهم الكبير في وطننا الكويت فهم شركاء الوطن ومن تصدى للدفاع عنه وقت احتياجنا لهم ونعمل جاهدين على نيلهم حقوقهم كاملة.. وكتبت مراراً وتكراراً عن قضية غير محددي الجنسية من كل جوانبها لرفع بعض الظلم الواقت عليهم في بعض الجوانب وليس كلها، وأعلم ان الدولة بجميع اجهزتها تعمل جاهدة لحل مشكلة البدون وتخفيف معاناتهم واتخذت الكثير من الخطوات من اجل تحقيق تلك الغاية.

ما دفعني لكتابة مقالي هذا هو الرد على بعض المتاجرين بقضية البدون والتلاعب بعواطفهم، ومحاولة النيل من الدولة واجهزتها من خلال المتاجرة بقضية انسانية وانا على يقين من ان هؤلاء ابعد الناس عن معرفة هموم وقضايا البدون الحقيقية، ولكن ما يقومون به هدفه الظهور الاعلامي والسعي للتكسب ولو كان حتى على حساب مشاعر الناس وعواطفهم.

ان المتاجرة ببعض الامور غير الحقيقية واستخدامها لتكون أداة هدم لمجهود بعض الوزراء وخصوصا وزير التربية وزير التعليم العالي الذي ينال القسط الأكبر من الهجوم غير المبرر عليه رغم انه وزير يعمل جاهدا من اجل اصلاح التعليم ويتخذ خطوات مدروسة ومتأنية من اجل تحقيق تلك الغاية التي بدأت تؤتي ثمارها فعمل جاهداً على جعل المدرسة بيئة جاذبة للطالب والمعلم، كما يعمل على تطوير المناهج، ويعمل أيضاً على ان ينال البدون حقوقهم كاملة في التعليم فهو أولاً يسمح بإلحاق ابناء البدون وخصوصا الفائق منهم بجامعة الكويت وفي التعليم التطبيقي فاذا بمن يخرج علينا في اسلوب موجه هدفه النقد الهدام وليس النقد البناء ومن دون ان يتحرى الحقيقة يهاجم وزير التربية بزعم انه رفض تهنئة «فائقة بدون» علما ان الوزير لم يقم بتهنئة الا العشر الأوائل سواء من الكويتيين او الوافدين فكيف له ان يقوم بتهنئة من كانت في المركز 147؟ فهل من قام بمهاجمة الوزير بحث عن الحقيقة؟ ام ان هناك اغراضا وراء سيل الهجوم على وزير لا يهدف الا لاصلاح ما تراكم من عشرات السنين من مواطن الخلل في وزارة التربية؟ وانا هنا ادعو كل من يسعى جاهدا لمهاجمة وزير التربية لمجرد الهجوم ولاسباب غير حقيقية وفي بعض الأحيان اسباب واهية لا اساس لها... اقول لهم اتركوا الوزير ليعمل وليسير في الطريق الصحيح الذي بدأ أولى خطواته مبتعدين عن سوء الظن وتصديق الكاذبين متمثلين قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى? مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

