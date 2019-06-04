آراء

أقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الامين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر.

وبهذه المناسبة أود أن أقدم رسالة للشعب الكويتى المخلص... بأن يكون درعا واقيا وحصنا حصينا لهذا البلد وللقيادة الحكيمة وأن يعمل ويثابر وأيضا، يطمح للاعلى دائما.

قال الله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )

غايتنا فى الحياة بأن نعمل ونسعى الى النجاح دائما ونغير أنفسنا الى الأفضل فبداية تغيير المجتمع يبدأ من الفرد. ان اصلحت ذاتك اصلحت المجتمع بأكمله ويجب علينا ان نجاهد فى سبيل ارتقاء انفسنا والتسلح بالعلم والثقافة واعلاء اسم دولتنا الحبيبة الكويت أدام الله عليها نعمة الامن والامان فى ظل قائدنا ووالدنا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وآل الصباح الكرام حفظهم الله.

نسأل المولى العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء للوطن العزيز وأن يحفظ الوطن الغالى.

كل عام وأنتم بخير وأعاده الله على الوطن الأبي والشعب الكويتى الوفي بالرفعة والرخاء واليمن والبركات.

