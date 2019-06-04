آراء

في معظم دول العالم هناك خلاف بين فريقين، فريق يريد زيادة الضرائب وفريق يريد تقليلها، وكل فريق له مبرراته وكل ذلك لدعم الميزانية العامة عن طريق الطبقة الغنية، او عن طريق تخفيف الدعم للخدمات الاجتماعية للطبقات الدنيا، وهذا السجال دائما يصل الى حلول وسط حسب الاتفاق وتسيير عمل الدولة وهذا كله تحت نظام ضريبي واضح ومعروف مسبقا، عن طريق دخل وصرف كل فرد ومؤسسة في المجتمع وذلك لتحديد دخل كل شريحة من الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا، ومن هنا يدخل الدعم للطبقة الدنيا لظروفها الاجتماعية من شيخوخة وتأمين صحي وتأهيلها في حياتها الصعبة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من عدم التوازن فيه. وكل ذلك يدار عن طريق السياسة الضريبية للدول. هذا من منظار دولي يتبعه معظم دول العالم. اما نحن في الكويت، فكيف نتعامل مع ذلك وليس عندنا نظام ضريبي؟ بل اعتمادنا على النفط في موارد الدولة، فكيف نتعامل مع الدعم؟ وهل نتبع السياسة التي تتبعها الدول الاخرى؟ هذه اشكالية كويتية فريدة في العالم من حيث ان الدعم لا يذهب الى الطبقة الدنيا المحتاجة بل الدعم يذهب لكل الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، بالتساوي، وهذا خلل غير طبيعي في توزيع الدعم لأن الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية لا تحتاجان الى الدعم وهما في النظام الضريبي للدول الاخرى من تمولان الطبقة الدنيا الفقيرة ولا تتلقيان الدعم كما هي الطبقة الفقيرة.

والسؤال الان ما هي اسباب الخلط الذي يؤدي إلى ان كل الشرائح في المجتمع الكويتي تتلقى الدعم؟وهل فيه عدالة؟ ام هدر للمال العام؟ ولماذا الكل يقبل بذلك؟ هذه اسئلة مشروعة يرد عليها اصحاب القرار في الدولة. ان الحقيقة التي تعمل على تنظيم ذلك هي نظام السجل الضريبي الذي يعتمد على تقسيم المجتمع الى شرائح واضحة المعالم من فقيرة ومتوسطة وغنية وهذا النظام يحدد الطبقة المحتاجة للدعم عن طريق التقارير السنوية الملزمة من هيئة الضريبة المقترحة وهذا يوفر اموالا كبيرة يمكن ان تزيد من الدعم للطبقة المحتاجة لذلك فالدعم الشامل لكل شرائح المجتمع شيء غريب وغير طبيعي بسبب عدم وجود نظام تقارير السجل الضريبي في الدولة لتطبيق العدالة في المجتمع ووقف الهدر في الاموال العامة لصالح الطبقات غير المحتاجة لذلك يجب ان نبدأ بجد من الآن في تطبيق قانون الضريبة بدون جباية بل فقط لوضع آلية سجل ضريبي يحدد شرائح المجتمع وتوجيه الدعم الى الطريق الصحيح لتوفر كثير من الاموال العامة لمصلحة هذا البلد الطيب.. والله المستعان.

