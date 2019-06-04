آراء

ظهرت نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والادبي ونقدم التهنئة لمن نجح بتفوق من الطلاب والطالبات جميعا واتمنى لهم كل التوفيق في مرحلة ما بعد الثانوية العامة وهي مرحلة الجامعة ولا عزاء للطلبة الفائقين البدون الذين اجتهدوا ودرسوا وتفوقوا بنسب مرتفعة جدا فلهم كل التحية والتقدير والف مبارك لهم على جهودهم رغم ظروفهم التي يعيشونها من تهميش واقصاء في كل شيء حتى في النتائج التي ظهرت حيث تم اقصاء اسماء الطلبة الفائقين من البدون من لائحة الأوائل التي ضمت الطلبة الكويتيين والوافدين ولكل مجتهد نصيب فهم درسوا واجتهدوا وتفوقوا ولكن يا وزير التربية لماذا لم تدرج اسماء الطلبة البدون في لائحة الطلاب الفائقين ولماذا تم اقصاؤهم على الرغم بانهم تعدوا بنسبهم الـ 99% لماذا يا وزارة التربية قتلت الفرحة في قلوبهم ولماذا ابكيت عيونهم حزنا على هذا الاقصاء والتهميش؟ هل هم غير معترف بهم في الوزارة؟ ففي كل سنة نرى هذا الاقصاء من لائحة التكريم وعدم نزول اسمائهم مع اخوانهم من الطلبة الفائقين الكويتيين والوافدين لان التكريم لا يشمل هؤلاء الطلبة البدون رغم انهم درسوا واجتهدوا مثلهم مثل الفائقين وهم يعرفون ان لا مستقبل لهم في جامعة الكويت ومعاهد التعليم التطبيقي التي لا تقبلهم حتى وان كانوا من الاوائل وبنسب عالية جدا. كان الاجدر بوزارة التربية عدم التفرقة بين ابنائها الطلبة الفائقين ولكن مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفت مع هؤلاء الطلبة وقدمت لهم التهاني والتبريكات وانزلت اسماءهم ونسبهم في مواقعهم. لقد تعاطفت مع هؤلاء الطلبة جدا لانه ليس لديهم من يدافع عنهم ولا من يكرمهم التكريم اللائق بهم. اتمنى من بيت الزكاة والمبرات الخيرية ان يبنوا جامعات ومعاهد في الكويت من اجل هؤلاء الطلبة البدون الذين يتخرج منهم كل سنة المئات لان هذه التبرعات اولى بها الاقربون فهؤلاء الطلبة الذين يتخرجون من الثانوية العامة بنسب مرتفعة يجلسون في بيوتهم او يعملون في شركات تصرف لهم اقل الرواتب. ندائي لوزير التربية الموقر ان يكرم هؤلاء الطلبة وألا يقصيهم من التكريم وايضا ان تكرمهم المبرات وبيت الزكاة وان تقوم هذه المبرات الخيرية وبيت الزكاة ببناء جامعات ومعاهد لان هناك من يحتاج لهذه المعاهد والجامعات ولان هؤلاء الطلبة يجب علينا مساعدتهم في اكمال دراستهم ليتخرجوا ويشاركوا ببناء وطنهم .

