أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلا: عبّر المجلس في مستهل اجتماعه عن خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين، وللشعب الكويتي الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء وهم ينعمون بالأمن والاستقرار والرفاه والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

هذا وقد استعرض مجلس الوزراء مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير والتي ألقاها يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها الكلمة، والتي أكد فيها على التكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه كل من يحاول إثارة النعرات التي تهدد الوحدة الوطنية، كما دعا سموه إلى الاستعداد لمواجهة تطورات الواقع المرير الذي تشهده المنطقة وأبعاده وتداعياته الخطيرة مما يدعو إلى ضرورة الحيطة والحذر وحسن الاستعداد لمواجهتها، والحفاظ على ما تحقق لنا من مكتسبات في أطار مجلس التعاون الذي يعد الضمانة الأهم لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، كما دعا سموه وسائل الإعلام لممارسة دورها الحيوي بوعي ومسؤولية وعدم الانحراف عن رسالتها الوطنية الهادفة إلى ما يهدد وحدة وأمن الوطن الاجتماعي، كما أشار سموه إلى مبادرة إنشاء المركز الوطني للابتكار بهدف تحويل أفكار وإبداعات الشباب إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية والاستفادة مما تقدمه الدولة من امتيازات محفزة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى ضرورة النهوض باقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وتذليل جميع العقبات والمعوقات بهدف دفع عجلة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين، واستذكر سموه في كلمته بكل الاعتزاز والإجلال سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الراحل الوالد الشيخ سعد العبد الله مبتهلا إلى الباري عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويسكنهما فسيح جناته ويجزيهما خير الجزاء على ما قدماه للوطن العزيز من تضحيات وإنجازات مشهودة، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار، وأن يتقبل شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة دفاعا عن الوطن العزيز وينزلهم منازل الشهداء.

وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم اعتزازه وتقديره للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الطارئة والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي عقدت في مكة المكرمة ـ المملكة العربية السعودية مؤخراً، وقد أشاد مجلس الوزراء بالمضامين السامية للكلمات التي تفضل بإلقائها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين وقمة منظمة التعاون الإسلامي، وعبر المجلس عن تقديره واعتزازه بما تضمنته تلك الكلمات من حكمة ورؤى سديدة للتعامل مع التداعيات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده المنطقة مشيداً بالمشاركة الفعالة والمؤثرة لسموه في مسارات هذه القمم في تصديها للأوضاع المريرة التي نمر بها، كما أشاد المجلس بالدعوى الكريمة التي وجهها خادم الحرمين لهذه القمم مؤكداً بأنها جاءت تعبيراً عن حرص خادم الحرمين على رعاية أحوال المسلمين وحفظ مصالحهم وتحقيق وحدتهم في مواجهة التطورات الأخيرة في المنطقة منوهاً بالجهود الخيرة والمتواصلة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وحكومته الرشيدة في هذا الصدد.

وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي قام بها صاحب السمو الأمير وأشقائه قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية في هذه القمم وما أسفرت عنه من نتائج طيبة في ظل الظروف الراهنة، معرباً عن ثقته في أن تظهر آثارها الإيجابية في تعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة في كافة الميادين بما يكرس مفهوم الأمن الجماعي ويعزز الأمن والاستقرار والرخاء في دول المجلس لخدمة آمال وتطلعات وأهداف الشعوب الخليجية وما يخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية ويعزز رفعتها ومكانتها.

وبمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، عرض وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي على مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج امتحانات الثانوية العامة، كما شرح لمجلس الوزراء الاستعدادات الجارية من قبل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة والطالبات الناجحين في الكليات والمعاهد التابعة لها وفقاً للشروط المقررة بهذا الشأن، كما عبّر مجلس الوزراء عن تمنياته لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.

كما أحاطت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المجلس علماً بتقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية 2018 /2019 (قبل الحساب الختامي).

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين د. بدر الملا ورياض العدساني الموجه إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، وإعمالاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة. وقد استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب، وشرح وزير المالية ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.

ومجلس الوزراء إذ يجدد تأكيده على أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، ليعرب عن تأييده ودعمه لوزير المالية د. نايف الحجرف في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكداً ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد.

