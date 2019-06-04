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واشنطن- الوكالات: كشفت وسائل اعلام اميركية ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يشكك في إمكانية نجاح خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدها غاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حين قال الاخير انه يتفهم قلق وزير خارجيته بينما شكك كوشنر في قدرة الفلسطينيين على حكم انفسهم. وبحسب تصريحات أدلى بها بومبيو في لقاء خاص مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية ونقلتها صحيفة واشنطن بوست فإن داعمي الخطة الأميركية يتوقعون أن ينظر إلى هذه الخطة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين بتشكيك عميق. واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة اسرائيل لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال اتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الاسرائيليون وحدهم. وتابع اتفهم هذه النظرة لكن آمل ان يتم إفساح المجال للإصغاء.

وستكشف الجوانب الاقتصادية من هذه الخطة التي تهدف إلى تسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في مؤتمر ينظم في المنامة في 25 و26 يونيو.

وفي هذا السياق قال بومبيو إنه إذا وافقت الكويت على الحضور فإن جميع دول الخليج ستحضر - ولو للاستماع - على الأقل. وأضاف أنه من الصعب على دول الخليج أن تعرب عن دعمها الكامل قبل إطلاعها على النص الكامل للمبادرة.

من جهته أعلن الرئيس الأميركي أن شكوك وزير خارجيته بجدوى صفقة القرن مفهومة بالنسبة له، لكنه يعتبر ان خطته واعدة. وقال ترامب أنا أتفهم عندما يقول مايك ذلك. لأن العديد من الأشخاص يعتقدون أن هذا مستحيل. لكني اعتقد ان ذلك ممكن.

إلى ذلك رأى كوشنر في مقابلة أن الفلسطينيين غير مستعدين لإدارة شؤونهم بأنفسهم. وقال صهر الرئيس ترامب ومستشاره لموقع أكسيوس الإخباري في مقابلة نشرت مقتطفات منها ليل الأحد الاثنين إنه غير مهتم بشأن عدم ثقة الفلسطينيين به لأنهم سيبنون قراراتهم على مسألة إن كانت الخطة ستحسن حياتهم. ولدى سؤاله بشأن إن كان يعتقد أنه بإمكان الفلسطينيين إدارة شؤونهم بدون تدخل إسرائيل، رد بالقول نأمل بأن يصبحوا مع الوقت قادرين على الحكم. وذكر كوشنر أن على الفلسطينيين أن يتمتعوا بحق تقرير مصيرهم بأنفسهم دون أن يوضح إن كان ذلك يعني إقامة دولة مستقلة أو شكل أقل من أشكال الحكم الذاتي.