الأولى

اكد مجلس الوزراء تأييده ودعمه لوزير المالية د. نايف الحجرف في مواجهة الاستجواب المقدم له، مؤكداً ثقته الكاملة فيه وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من مواد مجددا على ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة.

وكان مجلس الوزراء بحث في اجتماعه الاسبوعي امس شؤون مجلس الأمة، واطلع على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة، واستعرض كتاب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضوين د. بدر الملا ورياض العدساني الموجه إلى وزير المالية د. نايف الحجرف.

وقد استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب، وشرح وزير المالية ردوده على ما تضمنه الاستجواب من محاور والتي اتسمت بالوضوح والشفافية.