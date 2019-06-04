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الخرطوم- الوكالات: فضت القوات السودانية في الخرطوم امس الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة الى المدنيين في البلاد ما أوقع 14 قتيلا ومئات الجرحى، بحسب قادة حركة الاحتجاج الذين أكدوا استمرار تحركهم حتى إسقاط المجلس العسكري الحاكم، عبر الإضراب والعصيان المدني.... (طالع ص 18).

ووصف تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ما تعرض له الثوار المعتصمون بـ مجزرة دموية وحمّل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

ونفى متحدث باسم المجلس العسكري أن يكون المجلس أقدم على فض الاعتصام في الخرطوم بالقوة. وقال إن خطة أمنية استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين وتحولت الى بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني.إلا أن قادة التظاهرات أكدوا العمل على إسقاط المجلس العسكري وتنظيم التصعيد الثوري السلمي. ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير الى إقامة متاريس في كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم، والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى.كما أعلنت الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل والمفتوح لحين إسقاط النظام وأعلن التحالف وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي ووقف التفاوض لأنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب. وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم في تغريدة على موقعها على تويتر إن الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف. واعتبر البيان أن المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس غير قادر على قيادة شعب السودان بشكل مسؤول وقال السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق من جهته في تغريدة على تويتر إنه لامبرّر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف هذا. الآن. وكتب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت على تويتر، يتحمل المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن هذا العمل، والمجتمع الدولي سيحاسبه. وطالبت وزارة الخارجية المصرية الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية.