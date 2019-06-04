الأولى

اعلنت وزارة الخارجية انها تابعت مع قنصلية الكويت في فرانكفورت نبأ العثور على مواطنة متوفاة في شقتها في إحدى المدن الألمانية، وتتواصل مع السلطات المعنية هناك لمعرفة سبب الوفاة. وأوضحت الادارة القنصلية بالوزارة في بيان صحافي امس تعليقا على ما تم تداوله بشأن وفاة المواطنة في إحدى المدن الألمانية القريبة من فرانكفورت، انه تم التواصل مع شقيق المواطنة واطلاعه على الاجراءات التي تم اتخاذها. وذكرت انه تم منح شقيق المتوفاة تأشيرة لتمكينه من المغادرة والمتابعة مع القنصلية في فرانكفورت، مؤكدة ان الوزارة ستتابع التحقيقات حتى معرفة سبب الوفاة، فيما سيتم نقل جثمان الفقيدة بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمة مع السلطات الألمانية. واختتمت الادارة تصريحها بالاعراب عن تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة متضرعة إلى الباري عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

من جانبها، نعت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في تويتر د. سلوى ماجد جاسم بورسلي التي كانت تعمل استشارية جراحة كلى وتواجدت في فرانكفورت للحصول على البورد الالماني.