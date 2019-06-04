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اعلنت وزارة الداخلية ان بلاغا ورد إلى غرفة العمليات فجر امس الاثنين يفيد بوجود حقيبة مشتبه بها داخل مصلى النساء بمسجد أبو طلحة الأنصاري في منطقة الدوحة. وأضافت ان رجال الامن انتقلوا الى الموقع وتم ابلاغ إدارة المتفجرات التي اخلت المسجد، ومشطته بالكامل ولم تعثر على شيء، مؤكدة انه تم عمل محضر بالواقعة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية تجاه المبلغ.

وكانت الاجهزة الامنية استنفرت فور ورود بلاغ من مواطن يفيد بوجود حقيبة مشبوهة في مصلى النساء بمسجد أبو طلحة الأنصاري في منطقة الدوحة من المحتمل ان يكون بداخلها مواد متفجرة، لكن تبين فيما بعد عدم وجود اي متفجرات. من جهتها نفت وزارة الأوقاف ما تم تداوله في وسائل التواصل بشأن وجود (حقيبة غريبة) تحتوي على مواد متفجرة داخل مصلى النساء في مسجد أبو طلحة الأنصاري بمنطقة الدوحة. وأكدت في بيان صحافي أن إدارة مساجد محافظة العاصمة نسقت مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية وتم إخلاء المسجد وتمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على أي شيء غريب. ودعت الوزارة وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار والرجوع إلى الجهة المختصة للتثبت من حقيقة ما يذكر من أخبار قبل نشرها.