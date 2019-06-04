الأولى

اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء أمس حيث ثبت للهيئة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية وعليه فإن اليوم سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد. والنهار تنتهز هذه المناسبة لترفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلة الله أن يعيد مثل هذه المناسبة على وطننا وهو ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

هذا وستحتجب النهار عن الصدور أيام الأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 يونيو 2019 على أن تعاود صدورها كالمعتاد صباح يوم الأحد الموافق 9 يونيو.

عيدكم مبارك.. وأيامكم سعيدة.. وتقبل الله طاعتكم.

