مال وأعمال

استقرت الحسابات الخاملة في بورصة الكويت عند 374.65 ألف حساب، مواصلة بذلك ارتفاعها على أساس سنوي بواقع 4934 حساباً وبنسبة زيادة قدرها 1.3 في المئة خلال عام ، حيث ارتفعت تلك الحسابات من 369.715 ألف حساب إلى 374.65 ألف حساب بنهاية مايو من العام الحالي.

وعلى الرغم مما شهدته البورصة خلال الفترة المشار إليها من المضي قدماً في انجاز ملف خصخصة 44 في المئة من أسهم شركة البورصة للقطاع الخاص وطرح مناقصة إدارة اكتتاب المواطنين في حصة 50 في المئة من الأسهم وترقية البورصة للأسواق الناشئة والذي جعلها محط أنظار العديد من المستثمرين والمحافظ الأجنبية، إلا أن سيطرة الخمول على أداء حسابات السوق النشطة وغير النشطة وفق التقرير الصادر من شركة البورصة يعود لجملة أسباب على رأسها : التوترات الجيوسياسية التي شهدتها دول المنطقة أخيراً والذي دفع البورصات الخليجية لتكبد خسائر هي الأكبر لها منذ عام 2016 ، بالإضافة إلى تراجعات أسعار النفط على خلفية تداعيات الحرب التجارية الأميركية الصينية والعقوبات التجارية الأميركية على عدة دول آخرها المكسيك وهو الأمر الذي يدعو المستثمرين والمتداولين إلى الحذر والترقب وانتظار ما تؤول إليه الأسواق على خلفية تلك الأحداث الملتهبة.

وعلى الرغم من أن السوق الكويتي استطاع تحقيق مكاسب إيجابية في وقت سيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسواق الخليجية ، إلا أن خمول حسابات البورصة بلغت نسبته 96.24 في المئة من إجمالي الحسابات النشطة وغير النشطة والبالغة 389.268 ألف حساب ، وقد استقرت الحسابات النشطة عند مستوى 14.619 حساباً تصل نسبتها 3.75 في المئة من الإجمالي. ووفق البيانات والأرقام المتاحة ، فقد استحوذ الكويتيون على 95 في المئة من إجمالي الحسابات الخاملة وتوزعت 5 في المئة على حسابات خليجي وأخرى.

