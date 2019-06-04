مال وأعمال

اختتمت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي، مدعومة بنمو 7 قطاعات. وفي نهاية التعاملات صعد مؤشر السوق الأول 0.76 في المئة، كما ارتفع المؤشران العام والرئيس بنسبة 0.68 في المئة و0.47 في المئة على التوالي.

وتراجعت قيمة التداولات، إذ انخفضت السيولة إلى 19.93 مليون دينار، مقابل 22.03 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول عند 62.16 مليون سهم، مقارنة بـ 72.30 مليون سهم. وارتفع خلال التعاملات 7 قطاعات أبرزها النفط والغاز بنسبة 1.49 في المئة، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها العقار بنسبة 0.28 في المئة. وتصدر سهم آبار القائمة الخضراء في نهاية التعاملات بـ 10 في المئة، بينما جاء التعمير على رأس الانخفاضات بـ12.50 في المئة. وتصدر الوطني المرتفع 1.04 في المئة نشاط التداول على جميع المستويات بحجم بلغ 5.8 ملايين سهم.

