مال وأعمال

وقعت شركتان تابعتان لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عقدي تسهيلات ائتمانية بقيمة 12.54 مليون دينار، وذلك وفق بيان الرابطة للبورصة وتابع البيان أن شركة كي جي إل للنقل وقعت عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بـ7.97 ملايين دينار. وطبقاً لبيان الرابطة لبورصة الكويت، فإن كي جي إل لخدمات نقل الركاب عقد تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي بـ 55 مليون درهم إماراتي تعادل 4.57 ملايين دينار لغرض تمويل أنشطة الشركتين. وذكرت الرابطة في البيان أن الأثر المالي للمبالغ التي سيتم صرفها من قيمة التسهيلات سينعكس على البيانات المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .

